Россияне, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать на социальную пенсию

Отсутствие трудового стажа не является основанием для отказа в пенсионном обеспечении. Граждане данной категории вправе претендовать на социальную пенсию при соблюдении установленных законодательством условий. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Иванова-Швец.

По словам эксперта, социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой и имеет меньший размер. Она не зависит от стажа и пенсионных баллов, так как является государственной мерой поддержки. С 1 апреля 2026 года её средний размер составляет 16 569 рублей.

«Если с учётом всех выплат размер такой пенсии ниже прожиточного минимума для региона, то гражданину назначается социальная доплата до прожиточного минимума», — отметила специалист.

Ранее стало известно, что россиянам могут приостановить выплату страховой пенсии по старости, если они не обращались за ней в течение шести месяцев подряд. Отсчёт начинается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором истёк указанный срок. Если обстоятельства, повлёкшие приостановку, устранятся, пенсию возобновят. Для этого необходимо подать заявление и соответствующие документы. Срок рассмотрения — не позднее пяти рабочих дней с момента приёма.