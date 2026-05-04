В Госдуме раскрыли, каким категориям пенсионеров повысят выплаты в мае

В мае 2026 года в России вступают в силу новые законы. Депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал о ключевых изменениях. Так многодетные семьи сохранят право на единое пособие при незначительном превышении дохода.

Пенсионеры, которым в апреле исполнилось 80 лет, и инвалиды I группы получат прибавку. Фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится — до 19,2 тысячи рублей, пишет RT.

Выплаты скорректируют для бывших лётчиков, работников угольной промышленности, граждан с сельским и северным стажем. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей к празднику.

Некоторые долги признают безнадёжными и спишут. Речь о задолженностях, по которым налоговые органы не добились взыскания до ноября 2025 года. Также с 1 мая вводится маркировка радиоэлектроники, стройматериалов и кондитерских изделий. Данные передают в систему «Честный знак» для защиты от контрафакта. С 28 мая начнут вести рейтинг автошкол. Информацию о качестве подготовки разместят в открытом доступе.

В 2026 году растёт интерес россиян к корпоративным пенсиям. Граждане ищут дополнительные способы увеличить будущие выплаты. Как оформить двойную пенсию и какие документы для этого понадобятся, читайте в материале Life.ru.