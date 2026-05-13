13 мая, 09:13

Сразу в двух регионах России средняя пенсия впервые перевалила за 40 тысяч рублей

В НАО и на Чукотке средний размер пенсии для неработающих превысил 40 тысяч

Российские рубли. Обложка © Life.ru

Средний размер выплат для неработающих пенсионеров в апреле 2026 года впервые превысил 40 тысяч рублей сразу в двух регионах страны. Такие данные следуют из статистики Соцфонда. Лидером оказался Чукотский автономный округ. Там гражданам начисляли в среднем 44,1 тысячи рублей.

Второе место занял Ненецкий автономный округ. В этом субъекте показатель достиг 40 тысяч рублей. При этом средняя выплата для неработающих пенсионеров по России значительно ниже. В апреле она составила 25,8 тысячи рублей.

Если учитывать все категории получателей, средний размер пенсионного обеспечения по стране приблизился к 25,4 тысячи рублей. Разница между регионами объясняется северными надбавками, особенностями местного рынка труда и высоким уровнем цен в удаленных территориях, пишет ТАСС.

Эксперт Подольская рассказала об условиях выхода на пенсию в 2026 году

Ранее россиянам рассказали о повышении пенсий для рада категорий граждан уже в июле. По словам эксперта, например, это коснётся 80-летних и инвалидов I группы.

Матвей Константинов
