Эксперт Подольская рассказала об условиях выхода на пенсию в 2026 году

В 2026 году право на страховую пенсию по старости формируется при выполнении трёх обязательных условий, которые должны совпасть одновременно. Об этом рассказала РИА «Новости» эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Первый критерий связан с возрастом выхода на пенсию. В 2026 году он установлен на уровне 64 лет для мужчин и 59 лет для женщин. Второй — наличие страхового стажа не менее 15 лет. Речь идёт исключительно об официально подтверждённой трудовой деятельности, за которую уплачивались страховые взносы. Третье условие — накопление минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Согласно Подольской, ещё одно изменение касается учёта периодов ухода за детьми. В 2026 году они полностью включаются в страховой стаж: для каждого ребёнка засчитывается время ухода до полутора лет. Если в семье появлялись двойни или несколько детей подряд, соответствующие периоды суммируются.

А ранее профессор Александр Сафонов рассказал, что пенсия самозанятых граждан в России может составить около 50 тысяч рублей при условии длительной уплаты страховых взносов в Соцфонд. По его словам, чтобы получать пенсию в размере 50 593 рубля, нужно в течение 30 лет каждый год вносить максимальную сумму. Сейчас это 572 204 рубля в год. За этот период, как отметил специалист, формируется около 261 индивидуального пенсионного коэффициента.