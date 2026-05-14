Средний размер социальной пенсии в России в апреле превысил 16,5 тысячи рублей

Средний размер социальной пенсии для работающих и неработающих россиян в апреле составил 16 583 рубля, следует из данных Соцфонда. За год выплата выросла на примерно тысячу.

За аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 520 рублей. По состоянию же на 1 апреля текущего года работающим платят 12 335 рублей, а неработающим — 16 986 рублей, пишет РИА «Новости».

Ранее были названы регионы России, в которых средний размер пенсии перевалил за 40 тысяч рублей. Такими оказались Ненецкий автономный округ и Чукотка.