Средний размер социальной пенсии в России в апреле превысил 16,5 тысячи рублей
Средний размер социальной пенсии для работающих и неработающих россиян в апреле составил 16 583 рубля, следует из данных Соцфонда. За год выплата выросла на примерно тысячу.
За аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 520 рублей. По состоянию же на 1 апреля текущего года работающим платят 12 335 рублей, а неработающим — 16 986 рублей, пишет РИА «Новости».
Ранее были названы регионы России, в которых средний размер пенсии перевалил за 40 тысяч рублей. Такими оказались Ненецкий автономный округ и Чукотка.
