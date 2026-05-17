Кибербезопасность даёт плоды: Звонки мошенников в России сократились до 74%

Существенное сокращение количества звонков от телефонных мошенников зафиксировано в первом квартале 2026 года по сравнению с прошлым годом. Такие данные привёл председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«В первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков существенно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 33-74%», — указал он.

Разброс показателей, по его словам, связан с различиями в работе операторов связи и применяемых систем защиты.

Эффект он объяснил действием ранее принятых федеральных законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. Реализация этих мер, по оценке парламентария, начала давать ощутимый результат в практической плоскости.

Ранее сообщалось, что финансовые потери с мобильного баланса могут происходить не только из-за прямого взлома, но и через обманные схемы с участием пользователя. Один из распространённых способов — переход по фишинговым ссылкам, после чего списания маскируются под оплату дополнительных услуг и подписок.