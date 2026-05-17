Будущее за стикерами: Эксперт предрёк закат эры QR-кодов в российских платежах

Российские потребители постепенно отказываются от массового использования QR-кодов для платежей, которые сохранят актуальность лишь там, где бизнес делает ставку на экономию. Об этом рассказал «Газете.ru» Александр Пересичан, генеральный директор компании «Технобит».

По его словам, история QR-платежей в России повторяет китайский опыт лишь частично. В Китае сразу миновали эру банковских карт, массово перейдя от наличных к мобильным платежам через Alipay и WeChat Pay, что сделало QR-коды повседневным инструментом. В России же уже была развитая карточная инфраструктура, и после ухода Apple Pay и Google Pay в 2022 году QR стал временной заменой привычным бесконтактным способам оплаты.

Эксперт отмечает, что карта остаётся основным инструментом расчётов: в 2025 году россияне провели 63 млрд операций на 56,5 трлн рублей по картам, тогда как QR и биометрия суммарно — лишь 5,7 трлн рублей.

«Во-первых, никакого кэшбэка при оплате по QR-коду нет, тогда как карточные программы лояльности давно стали привычными. Да и сам процесс оплаты превратился в небольшой квест: разблокировать телефон, открыть банковское приложение, дождаться загрузки, навести камеру, проверить сумму, подтвердить», — объяснил он.

При этом QR-коды выгодны бизнесу: оплата через СБП снижает расходы на эквайринг почти в три раза, поэтому продавцы продолжают предлагать такой способ оплаты. Мошенничество с подменой кодов растёт параллельно с популярностью метода, особенно на парковках, самокатах и в ресторанах.

Кстати, мошенники всё чаще прибегают к фишинговым атакам с поддельными сообщениями, дипфейками и фальшивыми QR-кодами, чтобы похитить деньги и получить доступ к аккаунтам. Злоумышленники маскируются под банки, госструктуры или знакомых, рассылая уведомления с просьбой перейти по ссылке, установить приложение, отсканировать QR-код или срочно перезвонить.