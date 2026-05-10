Россиян предупредили о новых схемах фишинга с дипфейками и фальшивыми QR-кодами

Мошенники всё чаще используют фишинговые схемы с поддельными сообщениями, дипфейками и фальшивыми QR-кодами для кражи денег и доступа к аккаунтам. Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель рассказал РБК, как распознать обман и не попасться на уловки злоумышленников.

Злоумышленники активно выдают себя за банки, госорганы, знакомых или родственников, рассылая сообщения с просьбами перейти по ссылке, скачать приложение, отсканировать QR-код или срочно перезвонить. Особенно часто подобные схемы распространяются через мессенджеры, соцсети и СМС. При этом мошенники всё чаще используют технологии искусственного интеллекта, создавая голосовые сообщения и видео с помощью дипфейков.

По словам Дмитрия Моделя, главная цель таких атак — получить деньги, доступ к аккаунтам, персональные данные или заразить устройство вредоносным программным обеспечением. Эксперт отметил, что фальшивые уведомления обычно пытаются вызвать панику и заставить человека действовать быстро, не проверяя информацию.

Отдельную опасность представляют поддельные QR-коды. Их могут размещать на самокатах, объявлениях, домофонах или в сообщениях якобы от соседей и управляющих компаний. Специалист рекомендовал не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать коды из СМС и всегда проверять информацию через официальные приложения, горячие линии и сайты ведомств. Дополнительной защитой, по его словам, остаются двухфакторная аутентификация и использование антивирусного программного обеспечения.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества с квартирами умерших граждан. Аферисты используют поддельные документы о наследстве для незаконной сдачи чужой недвижимости. Злоумышленники обращаются к нотариусам, представляясь дальними родственниками покойного, и инициируют открытие наследственного дела.