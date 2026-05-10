Россиян предупредили о новой уловке мошенников под видом Captcha

Аферисты начали использовать фальшивые проверки Captcha для заражения устройств и кражи личных данных. Пользователям предлагают выполнить необычные действия, после которых злоумышленники получают доступ к информации на компьютере или смартфоне. О новой схеме ТАСС рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.

Пользователь заходит на сайт и видит окно, внешне похожее на стандартную Captcha. Однако вместо выбора изображений или ввода символов система предлагает открыть дополнительное меню, нажать определённые клавиши или подтвердить запуск программы. Как пояснил сенатор, именно в этот момент человек фактически самостоятельно активирует вредоносный код на своём устройстве. После заражения преступники могут получить доступ к аккаунтам, паролям, банковским данным и другой личной информации.

Шейкин отметил, что такая схема быстро распространяется, поскольку большинство людей не воспринимают Captcha как угрозу. Проверка кажется обычной технической процедурой, поэтому многие автоматически следуют инструкциям на экране. В Совфеде напомнили, что настоящая Captcha не требует запускать приложения, вставлять команды, открывать новые окна или использовать специальные сочетания клавиш. При появлении подобных запросов страницу рекомендуется немедленно закрыть и не выполнять никаких действий.

«Если «проверка» предлагает сделать именно это — перед вами не Captcha, а попытка заражения устройства. В такой ситуации нужно сразу закрыть страницу и не выполнять никаких инструкций. Современные мошенники все чаще используют не страх, а доверие к знакомым действиям в цифровой среде», — заключил он.

Ранее сообщалось, что одной из самых распространённых ошибок пользователей остаётся вход на сайты через аккаунты соцсетей. После такой авторизации сторонний ресурс может сохранить доступ к личным данным и активным сессиям. Следует регулярно проверять настройки безопасности и отключать неизвестные или давно забытые подключения.