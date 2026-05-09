Даже взламывать не надо: Названы 4 ошибки россиян, дающие мошенникам доступ к их гаджетам
IT-эксперт Калашников: Мошенники могут получить данные без взлома гаджетов
Обложка © «Шедеврум» / Life.ruо
Главная опасность при использовании гаджетов — авторизация через сторонние сервисы. Однажды воспользовавшись кнопкой «Войти через соцсеть» на незнакомом сайте, пользователь навсегда передаёт этому ресурсу доступ к своим данным, поэтому IT-эксперт Владимир Калашников рекомендовал регулярно проверять и отзывать забытые активные сессии в настройках безопасности.
Второй по значимости ошибкой он назвал использование домашних роутеров с заводскими паролями. Такие устройства годами остаются без изменений и становятся идеальной точкой для перехвата домашнего трафика, включая банковские уведомления. Третьей проблемой являются избыточные разрешения мобильных приложений. Многие мошенники не взламывают смартфоны напрямую, а легально приобретают базы данных, собирая подробное досье на пользователей через такие утилиты.
Особое внимание нужно уделить цифровым следам в мессенджерах. Пересылая сканы паспортов близким, люди часто оставляют их в чатах. Если взломают собеседника, злоумышленники получат доступ и к вашим документам, поэтому важно удалять чувствительную информацию сразу после прочтения как у себя, так и у получателя, отметил собеседник РИАМО.
