Мошенники обманывают ветеранов под видом выплат ко Дню Победы

В России зафиксировали новую схему мошенничества, направленную на ветеранов в преддверии Дня Победы. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Ветеранам поступает звонок от «Соцфонда» о персональной выплате к 9 Мая, при этом для зачисления просят назвать код из СМС», — объяснили в организации.

Для получения денег они просят назвать код из СМС, который на деле может использоваться для доступа к банковским операциям или личным кабинетам. В результате человек рискует потерять средства и контроль над своими данными.

В организации подчёркивают, что реальные выплаты ветеранам оформляются автоматически либо через МФЦ. Запросы СМС-кодов в таких случаях не используются.

Ранее перед Днём Победы в России был зафиксировали рост мошеннических схем, направленных на ветеранов и их семьи. Злоумышленники используют праздничную тему, чтобы выманивать личные данные и банковскую информацию. Аферисты звонят от имени государственных структур.