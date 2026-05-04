Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 07:31

Мошенники обманывают ветеранов под видом выплат ко Дню Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В России зафиксировали новую схему мошенничества, направленную на ветеранов в преддверии Дня Победы. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Ветеранам поступает звонок от «Соцфонда» о персональной выплате к 9 Мая, при этом для зачисления просят назвать код из СМС», — объяснили в организации.

Для получения денег они просят назвать код из СМС, который на деле может использоваться для доступа к банковским операциям или личным кабинетам. В результате человек рискует потерять средства и контроль над своими данными.

В организации подчёркивают, что реальные выплаты ветеранам оформляются автоматически либо через МФЦ. Запросы СМС-кодов в таких случаях не используются.

Российских релокантов обманывают от имени сервиса доставки из ЕС
Российских релокантов обманывают от имени сервиса доставки из ЕС

Ранее перед Днём Победы в России был зафиксировали рост мошеннических схем, направленных на ветеранов и их семьи. Злоумышленники используют праздничную тему, чтобы выманивать личные данные и банковскую информацию. Аферисты звонят от имени государственных структур.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • День Победы
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar