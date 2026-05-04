Звонок с «подарком» к празднику: Как мошенники пытаются обмануть ветеранов и их семьи

Мошенники активизировались перед Днём Победы. Злоумышленники звонят ветеранам и представляются сотрудниками госорганов. Они выпрашивают реквизиты карты якобы для зачисления выплаты. Об этом рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков», эксперт проекта «Мошеловка» Александра Пожарская.

По её данным, мошенники маскируют атаки под официальные уведомления. Злоумышленники используют эмоциональную связь людей с праздником.

«Они звонят ветеранам или их родственникам, представляясь сотрудниками Социального фонда, Минтруда или соцзащиты. Сообщают, что «для получения выплаты» нужно «подтвердить личность» — назвать код из СМС или реквизиты карты», — приводит слова Пожарской ТАСС.

Эксперт отметила, что помимо выплат мошенники применяют схему с наградой. Они предлагают перейти по ссылке для проверки данных якобы, чтобы получить медаль ко Дню Победы.

Пожарская подчеркнула, что настоящие выплаты не требуют предварительных звонков и кодов из СМС. Деньги поступают автоматически на карту ветерана или через отделения банков и почты.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники предлагают «лёгкую подработку» или удалённую работу без опыта и вложений. Они обещают фиксированный процент за выполнение заданий. После согласия жертве присылают инструкции. Мошенники могут попросить оформить рассрочку на товар или отправить скриншот доступного кредитного лимита.