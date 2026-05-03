Лёгкие деньги или свобода: как мошенники обманывают через подработку с отзывами и лайками

Мошенники активно используют мессенджеры для обмана граждан, предлагая «лёгкую подработку» или удалённую работу без опыта и вложений. Об этом сообщили в МВД России.

«Мошенники размещают объявления… о заработке на маркетплейсах якобы через выполнение простых заданий», — отметили в ведомстве ТАСС. Речь идёт о написании отзывов, лайках, накрутке продаж, перепродаже товаров или обработке заказов.

По данным МВД, злоумышленники обещают фиксированный процент за выполнение заданий. После согласия жертве присылают инструкции и могут попросить оформить рассрочку на товар или отправить скриншот доступного кредитного лимита.

«Деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает», — подчеркнули в пресс-центре.

У мошенников в арсенале имеются и более изощрённые схему. Они научились с помощью нейросетей подделывать голоса родственников и знакомых жертв. Они делают это для пущей убедительности. Life.ru рассказывал, как распознать, что аферисты пытаются выдать себя за близкого.