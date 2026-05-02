2 мая, 06:37

«Слушайте паузы и ударения»: Россиянам рассказали, как распознать ИИ в голосовых от друзей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Мошенники начали активно использовать голосовые сообщения, сгенерированные нейросетями, чтобы подделывать голос знакомого человека. Об этом в интервью RT рассказал преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Алгоритм обучают на реальных записях голоса: он запоминает характерные особенности и создаёт новое сообщение, которое звучит похоже. Это снижает бдительность жертвы. Однако, по словам специалиста, нейросеть не копирует, а воссоздаёт речь заново, поэтому появляются неестественные паузы, странные ударения и неровные интонации. Если внимательно слушать, подделку можно заметить.

Рыбников советует обращать внимание на такие детали: нестабильный тембр, отсутствие естественного дыхания, лишние паузы, а также на содержание — необычные фразы, слишком много объяснений или просьбы срочно что-то сделать. Тем не менее, технологии быстро развиваются, и синтезированный голос звучит всё убедительнее, особенно если жертва торопится или находится под эмоциональным давлением.

Мошенники придумали схему с чатами ЖКХ: как у россиян крадут аккаунты «Госуслуг»

Ранее в МВД предупредили о массовом создании мошенниками фальшивых сайтов и каналов, имитирующих официальные ресурсы Следственного комитета РФ. Злоумышленники копируют публикации из настоящих источников и добавляют поддельные контакты, после чего предлагают оформить компенсации или вернуть якобы похищенные средства. Эксперты советуют сверять адрес сайта и не кликать по подозрительным ссылкам.

Наталья Афонина
