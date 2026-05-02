Мошенники придумали схему с чатами ЖКХ: как у россиян крадут аккаунты «Госуслуг»

В России появилась свежая уловка аферистов, нацеленная на москвичей. Как пишет РИА «Новости», злоумышленники начали создавать чаты в мессенджерах от имени Мосэнергосбыта и предлагать в них «перерасчёт» коммунальных платежей.

Жертву внезапно добавляют в групповой чат. От лица энергокомпании приходит сообщение: теперь данные по платежам будут автоматически переноситься с портала «Госуслуги». Для «перерасчёта» требуется выполнить несколько простых действий.

Пользователя просят перейти в бот, якобы официальный сервис «Госуслуг». Там нужно подтвердить номер телефона и получить «уникальный ключ». Этот код затем просят отправить обратно в чат.

Всё, что дальше происходит, – катастрофа. «Уникальный ключ» на поверку оказывается кодом для входа в личный кабинет жертвы на портале «Госуслуги». С его помощью мошенники мгновенно получают полный доступ к аккаунту.

Эксперты подчёркивают, что никакой официальный сервис или коммунальная служба никогда не будет запрашивать у вас коды подтверждения в мессенджерах или по телефону. Если вас добавили в подозрительный чат – немедленно покиньте его и заблокируйте отправителя.

Получили сообщение о «перерасчёте»? Сами перезвоните в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию по официальному номеру. И главное правило: никогда и никому не отправляйте коды из смс.

Ранее Life.ru писал, что мошенники осваивают и другие способы атак. Злоумышленники массово вводят номер телефона жертвы на сайтах магазинов и сервисов, запуская так называемый смс-бомбинг. Телефон абонента за короткое время получает сотни сообщений с кодами. Когда человек начинает паниковать, ему звонит лжесотрудник службы безопасности и убеждает продиктовать личные данные или перевести деньги на «безопасный счёт». За первые четыре месяца 2026 года зафиксирован настоящий всплеск таких атак, особенно на сайтах финансовых организаций и онлайн-торговли.