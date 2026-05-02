Пенсионер из Дзержинска положил на «безопасные» счета мошенников 8,5 млн рублей

В Дзержинске 78-летний пенсионер лишился 8,5 миллиона рублей после звонка мошенников. Неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили мужчину, что с его счетов пытаются похитить деньги. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Нижегородской области.

Действуя по инструкции аферистов, пожилой человек снял все личные сбережения, а также занял крупную сумму у родственников. В итоге он перевёл 8 миллионов 551 тысячу 750 рублей на продиктованные звонившими «безопасные» счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности злоумышленников. Правоохранители региона призывают граждан обезопасить своих пожилых родственников и обязательно рассказать им о современных схемах обмана, чтобы те не попались на уловки. В очередной раз напоминают: настоящие силовики никогда не просят переводить деньги на резервные счета.

А в Москве 76-летний пенсионер стал жертвой многоступенчатой аферы, начавшейся с приглашения в мессенджере в чат жильцов. Ему написали о замене домофона, затем пришло уведомление с угрозой продажи имущества, а позже позвонил «сотрудник правоохранительных органов». Аферисты в итоге выманили у него 71 миллиона рублей.