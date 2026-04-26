26 апреля, 06:37

Знают возраст и адрес: Мошенники атакуют российских пенсионеров от лица ПФР и СФР

Мошенники стали на треть чаще использовать для обмана граждан легенду ПФР

Обложка © GigaChat / Life.ru

К апрелю 2026 года количество мошеннических схем с использованием темы пенсий, перерасчётов и выплат со стороны якобы Пенсионного и Социального фондов России выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили аналитики компании «Информзащита». С их выводами ознакомилась «Лента.ру».

Сильнее всего участились сценарии, связанные с индексацией пенсий и социальных выплат: их доля достигла 38% (год назад не превышала 24%). Изменилась и механика атак: если раньше злоумышленники чаще пытались сразу вывести деньги, то теперь в 62% случаев первый контакт нужен для сбора данных, захвата учётной записи на госпорталах или установки вредоносного приложения, затем следует попытка оформить заём либо выманить перевод.

Аферисты научились точно подстраиваться под календарь выплат и новостную повестку. После январской и февральской индексации они массово предлагали «проверить правильность начисления» через бота или приложение, которое на деле крадёт данные или получает удалённый доступ к устройству, отметили эксперты. Параллельно сохраняются и более привычные версии: угрозы приостановить выплаты без срочного подтверждения данных, предложения записать на приём в МФЦ и просьбы назвать код из СМС.

Кроме того, в 2026 году схемы увечились схемы со спекуляциями вокруг цифрового рубля. Злоумышленникам стало проще собирать предварительный профиль жертвы из утечек, маркетинговых баз и открытых цифровых следов. Поэтому звонок выглядит не как слепая атака, а как разговор с человеком, который в курсе возраста, региона, статуса получателя выплат и даже адреса ближайшего МФЦ.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников, которые крадут деньги, предлагая активировать самозапрет на кредиты. А ещё аферисты рассылают россиянам «штрафы за борщевик».

Борис Эльфанд
