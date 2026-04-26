Мошенники рассылают россиянам «штрафы за борщевик» — по ссылке переходить нельзя

В интернете появилась новая схема обмана дачников. Мошенники рассылают им фейковые штрафы за борщевик, мусор или нескошенную траву и предлагают скидку за быструю оплату по ссылке, предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с «Лентой.ру».

Государственные органы никогда не присылают штрафы по СМС или в мессенджерах и не дают скидок за скорость. Настоящее уведомление приходит только почтой или через «Госуслуги», с номером постановления и реквизитами.

«Как только человек переходит по ссылке, мошенники получают доступ к его телефону или крадут данные карты. Дальше они начинают обзванивать жертву от лица различных ведомств, чтобы под разными предлогами взломать «Госуслуги», оформить кредиты или украсть личные данные», — заявил Чаплин.

Чаплин советует игнорировать такие сообщения, блокировать отправителя и проверять информацию на официальных сайтах. Особенно важно предупредить пожилых соседей по СНТ.

Ранее Life.ru сообщал о новом способе обмана россиян через поддельные купоны и кешбэк. Мошенники создают сайты-копии маркетплейсов и предлагают «скидку до 90%». Переходя по ссылке, жертва самостоятельно вводит свои банковские реквизиты, после чего аферисты списывают средства.