«Скидка до 90%» может обнулить баланс: россиян предупредили о краже денег через фальшивые купоны и кешбэк

Член Комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал читателям Life.ru о распространении новой фишинговой схемы, нацеленной на получение платёжных данных россиян. Злоумышленники предлагают пользователям фальшивые скидочные купоны и обещания повышенного кешбэка, после чего похищают средства.

По словам парламентария, аферисты создают поддельные веб-сайты, визуально копирующие страницы известных маркетплейсов и сервисов-агрегаторов скидок. Распространение ссылок происходит через электронную почту, социальные сети и рекламные баннеры.

Основная задача злоумышленников — максимально быстро вовлечь пользователя и побудить его перейти по ссылке, пока действует эффект «выгодного предложения» с ограниченным сроком. В ход идут агрессивные формулировки вроде «скидка до 90%» или «эксклюзивный кешбэк только сегодня». Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

При переходе на подставной ресурс гражданину предлагается активировать купон или получить кешбэк, для чего требуется ввести личные и банковские данные. Фактически человек самостоятельно передаёт злоумышленникам доступ к своим счетам. В дальнейшем мошенники списывают средства или используют полученную информацию для совершения покупок и трансакций.

Немкин подчеркнул, что схема рассчитана на массовую аудиторию и не требует сложной технической подготовки. Наибольшему риску подвержены пользователи с низким уровнем цифровой грамотности, а также те, кто доверяет ярким рекламным предложениям.

В качестве мер защиты депутат рекомендовал проверять адреса сайтов, не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок и использовать только официальные ресурсы для получения скидок и кешбэка. Кроме того, полезно регулярно отслеживать банковские операции — и в случае подозрений незамедлительно обращаться в кредитную организацию.

«Ключевым же фактором остаётся критическое мышление: любые предложения с «чрезмерной выгодой» должны восприниматься как потенциальный риск», — резюмировал парламентарий.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой выпускать «чистые» карты без номеров и CVV-кодов. Парламентарии убеждены, что такой подход защитит граждан от мошенников. Если карта потеряется или её фото попадёт к аферистам, все данные будут у них как на ладони. «Чистая» карта лишит злоумышленников этой возможности.