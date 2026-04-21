В Госдуме предложили выпускать «чистые» карты без номеров и CVV

В России следует выпускать так называемые чистые банковские карты без номеров и CVV, что поможет защитить граждан от мошенников. Ведь если карта утеряна или её фото попало в руки аферистам, то все данные будут как на ладони. С инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Плякин, своё письмо-обращение он уже направил в Центробанк. С документом ознакомился Life.ru.

Сегодня потеря карты или её фотографирование третьими лицами даёт мошенникам практически все необходимые данные для совершения операций в Интернете. «Чистая» карта полностью лишает нашедшего или злоумышленника такой возможности, при этом никак не ограничивая удобство использования для самого клиента. Владимир Плякин Депутат ГД РФ

На банковской карте предлагается размещать только имя и фамилию держателя, а также последние четыре цифры номера карты. Все остальные реквизиты (полный номер карты, срок действия, СVV/CVC-код) на физическом носителе должны отсутствовать и быть доступны исключительно в личном кабинете мобильного приложения или интернет-банка. По мнению Плякина, такая мера позволит снизить число финансовых преступлений против граждан. Депутат сослался на опыт других стран, где подобные карты уже приняли в оборот.

Ранее в МВД РФ рассказали о новой уловке злоумышленников. Перед списанием средств они вежливо интересуются у жертвы, сколько денег лежит на счёте. «Вестник киберполиции» опубликовал образец фишинговой анкеты. В ней аферисты просят ввести реальный остаток по карте, якобы для «начала сделки». Преступники запугивают: если указать неправдивые сведения, пластик заблокируют.