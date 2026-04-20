Горелкин: Telegram не сотрудничает с Россией в вопросе борьбы с мошенниками

Telegram и другие иностранные платформы не сотрудничают с Россией в вопросах борьбы с мошенничеством, утверждает заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на пленарной сессии III Флагманской кросс-отраслевой конференции ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования «АКПО-Конф».

По словам депутата, если пользователь становится жертвой обмана, эти платформы не оказывают содействия в поимке злоумышленников и не блокируют их аккаунты.

С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram на территории России. Причиной стали многочисленные нарушения законодательства со стороны мессенджера, в первую очередь — отказ удалять запрещённую информацию. При этом с момента введения ограничений Павел Дуров и его представители не выходили на связь с российскими властями для урегулирования ситуации.