16 апреля, 18:56

ЦБ начал проверку свежих случаев манипуляций рынком через Telegram

Банк России проводит проверку нескольких новых случаев манипулирования рынком, похожих на недавно выявленные схемы через Telegram-каналы. Об этом рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин в кулуарах Биржевого форума Московской биржи. По его словам, среди этих кейсов есть те, которые произошли после 2024 года.

«Есть ли у нас что-то еще в работе? Да, у нас есть несколько фактов, которые обращают на себя внимание аналогичное. Мы пока проводим проверки, результат которых пока говорить здесь преждевременно», — сказал Пронин, отвечая на вопрос РБК.

Других подробностей он не раскрыл. Глава департамента также отметил, что рост влияния инфлюенсеров на рынок наблюдается уже много лет, и ЦБ направил материалы проверок в правоохранительные органы.

Ранее ФСБ пресекла деятельность группы лиц, которые через Telegram-каналы влияли на стоимость акций на Московской бирже. Речь идет о трёх гражданах России, организовавших и администрировавших популярные каналы с инвестиционными рекомендациями — «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ».

Виталий Приходько
