Боярский: Павел Дуров не связывался с РФ после блокировки Telegram

С момента блокировки мессенджера Telegram ни создатель соцсети Павел Дуров, ни его представители не связывались с Россией, чтобы решить проблему. Данное заявление сделал председатель Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Нет, с нами никто не связывался», — подчеркнул Боярский.

Он добавил, что с момента деградации голосовых вызовов 11 августа голосовое мошенничество практически прекратилось на тех платформах, где по решению Роскомнадзора голосовые были выключены. Но мошенники переключились на международную связь, на стационарную связь.

Как отметил Боярский, во втором пакете программного комплекса для выявления и блокировки мошеннических трансакций «Антифрод» планируется сделать так, чтобы люди могли защитить себя сами. Например, установить самозапрет на международные вызовы тем, кто не нуждается в таком виде звонков. По словам парламентария, аферисты действительно стали чаще совершать преступные операции с помощью сотовой связи из-за рубежа.

Напомним, что Роскомнадзор с 10 февраля начал замедлять работу Telegram в России из-за того, что администрация мессенджера отказалась удалять запрещённый контент. В Минцифры утверждают, что Telegram не выполнил около 150 тысяч запросов на блокировку, включая материалы с детской порнографией и сведениями о наркотиках.