«Пробив» для Украины: Друга Дурова уличили в сливе данных россиян через Telegram-бот

Айтишника из Молдовы Александра Выходца, которого в сети называют близким к создателю Павлу Дурову, заподозрили в передаче персональных данных российских пользователей мошенникам с Украины. Об этом сообщает Mash.

«Утечка персональных данных юзеров может проходить через один из сервисов Выходца», — говорится в публикации.

Речь идёт о боте GladOS, который используется для управления Telegram-каналами: защиты от спама, атак и анализа аудитории. Доступ к крупным каналам мог использоваться не только для администрирования, но и для сбора информации о пользователях.

Выходец связан с хакерской группировкой C.A.S. (Cyber Anarchy Squad), которая в 2022 году участвовала в атаках на российские Telegram-ресурсы и распространяла радикальный контент, пишут журналисты. Также его имя связывают с сетью Continental Service — через неё, по данным источников, ведётся вербовка и обман пользователей с использованием кол-центров. Отдельно отмечается, что айтишник активно защищает Дурова в сети и якобы использует бот-фермы для атак на критиков — с жалобами и угрозами.

Ранее Дуров заявил, что шифрование в WhatsApp* может оказаться «крупнейшим в истории случаем обмана потребителей», вводящим в заблуждение миллиарды пользователей. Согласно его словам, сервис обмена сообщениями анализирует чаты и передаёт полученные данные третьей стороне.

