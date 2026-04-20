МВД показало, как выглядит анкета мошенников с «аккуратным» вопросом про деньги

В МВД РФ рассказали о новой уловке злоумышленников. Перед списанием средств они вежливо интересуются у жертвы, сколько денег лежит на счёте.

Фишинговая форма, с помощью которой мошенники узнают баланс средств на карте. Фото © Telegram / Вестник киберполиции

«Вестник киберполиции» опубликовал образец фишинговой анкеты. В ней аферисты просят ввести реальный остаток по карте, якобы для «начала сделки».

Преступники запугивают: если указать неправдивые сведения, пластик заблокируют. На деле это нужно, чтобы понять сумму будущей кражи.

В управлении подчеркнули: ни один законный сервис не требует подобной проверки. Это стопроцентный признак обмана.

Ранее в Госдуме предупредили, что мошенники рассылают перед майскими праздниками сообщения о «горящих турах». Как правило, используются поддельные сайты, копирующие известные туристические агрегаторы. Пользователю предлагают перейти по ссылке, выбрать тур и внести предоплату, часто в полном объёме.