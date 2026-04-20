20 апреля, 05:42

Водители, внимание: Новая апрельская уловка мошенников с фальшивыми штрафами появилась в России

Мошенники рассылают водителям SMS о штрафах за парковку со ссылкой на оплату

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мошенники начали обманывать российских водителей через SMS. Аферисты пишут, что машина якобы неправильно припаркована, и требуют оплатить штраф 3000 рублей по ссылке. Если не заплатить сразу — грозят удвоить сумму, но всё это обман.

«Апрель — начало сезона дорожных работ. Автомобилисты привыкают к появлению новых знаков и временных ограничений, что делает их более уязвимыми для таких рассылок. Мошенники рассылают смс с примерно таким текстом: «Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 руб. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения», рассказали РИА «Новости» в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Эксперты советуют: никогда не переходите по ссылкам из SMS. Проверять штрафы нужно только на официальных сайтах — «Госуслугах» или сайте ГАИ. Настоящие штрафы приходят с номером постановления и специальным кодом, а не просто со ссылкой для оплаты.

«Оплата штрафов через смс-ссылки — всегда мошенничество», — заключили там.

Мошенники рассылают перед майскими праздниками сообщения о «горящих турах»
Мошенники рассылают перед майскими праздниками сообщения о «горящих турах»

Ранее в России появился новый способ обмана в Telegram. Мошенники пишут людям от имени их друзей или просто незнакомцев. В сообщении обещают подарить Premium-подписку на целый год. Просят нажать кнопку «Активировать». На самом деле это ловушка: как только человек нажимает, мошенники получают доступ к его аккаунту. Вместо подарка пользователь теряет свой профиль.

BannerImage
Наталья Афонина
