Мошенники рассылают перед майскими праздниками сообщения о «горящих турах»

В преддверии майских праздников мошенники начали массовую рассылку фишинговых сообщений с предложениями «горящих туров» по якобы низким ценам. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По словам депутата, злоумышленники рассылают сообщения через мессенджеры, электронную почту и СМС, создавая иллюзию срочности и ограниченного предложения. Как правило, используются поддельные сайты, копирующие известные туристические агрегаторы. Пользователю предлагают перейти по ссылке, выбрать тур и внести предоплату, часто в полном объёме.

«Мошенники активно используют психологические триггеры: давление временем, обещание значительной скидки и имитацию отзывов довольных клиентов», — отметил Немкин.

Он подчеркнул, что схемы становятся технологичнее: применяются элементы социальной инженерии, подмена номеров отправителей и даже нейросети для генерации убедительных текстов и изображений. Парламентарий рекомендовал не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, самостоятельно заходить на официальные сайты компаний, проверять доменные имена и способы оплаты.

«Требование перевести деньги на карту физического лица должно стать тревожным сигналом», — добавил он.

Немкин заключил, что окончательная ответственность за безопасность всегда остается на пользователе, и критическое отношение к «слишком выгодным» предложениям — самый эффективный способ защиты.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать поддельные чаты жильцов в мессенджерах для обмана. Аферисты представляются сотрудниками ЖКХ и предлагают подписать коллективную петицию, после чего просят отправить шестизначный код из SMS, получая доступ к аккаунтам. Затем они выманивают деньги под предлогом восстановления доступа. В полиции предупреждают не передавать коды и не переходить по ссылкам из подозрительных чатов.