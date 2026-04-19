19 апреля, 04:13

Мошенники начали рассылать россиянам предложения авиабилетов по «спецтарифу»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Мошенники рассылают поддельные письма от имени крупных перевозчиков. Схема действует по всей России. Об этом сообщила пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта, пишет РИА «Новости».

Апрель — время активного бронирования билетов. Аферисты этим пользуются. Они рассылают письма с предложениями выкупить билеты по специальному тарифу.

«Мошенники рассылают письма с предложением «выкупить билеты по специальному тарифу» или «подтвердить бронь, иначе места будут аннулированы». В письме содержится фишинговая ссылка на сайт-клон», — рассказали в пресс-службе.

Целью мошенников стали россияне, планирующие отпуск. Особенно уязвимы семьи с детьми. Эксперты советуют не переходить по ссылкам из таких писем. Покупать билеты нужно только на официальных сайтах перевозчиков. Если пришло сообщение о проблемах с бронью, следует зайти в свой аккаунт напрямую, а не по ссылке из письма.

Мошенники прячут новую уловку за подарками в Telegram, но вместо презента вас ждёт кража карт
Мошенники прячут новую уловку за подарками в Telegram, но вместо презента вас ждёт кража карт

Ранее следователи раскрыли схему вербовки подростков мошенниками. Аферисты представлялись сотрудниками спецслужб и вовлекали молодёжь в преступления. Например, 17-летний учащийся кулинарного колледжа из Петербурга поверил, что стал внештатным агентом. Под влиянием мошенников он выполнял задания по взлому квартир и изъятию денег. Подростку звонили и сообщали, что аккаунт его родителей на «Госуслугах» взломан. Чтобы «спасти семью», ему предложили сотрудничать. Юноша заполнил поддельный документ и начал выполнять указания. Следствие считает, что он не осознавал преступный характер своих действий. Сейчас подросток находится под домашним арестом.

