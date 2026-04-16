В СК раскрыли, как мошенники вербуют подростков под видом «спецслужб»

Мошенники используют подростков для совершения краж и других преступлений. Аферисты представляются сотрудниками спецслужб и убеждают жертв, якобы они участвуют в секретной операции. ОБ этом рассказал руководитель следственного отдела по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Вадим Чеботарь.

Один из последних примеров — дело 17-летнего учащегося кулинарного колледжа из Петербурга. Юноша поверил, что стал внештатным агентом, и выполнил несколько заданий по взлому квартир, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Подростку позвонили мошенники и сообщили — его аккаунт на «Госуслугах» взломан, а родителям грозит уголовная ответственность. Чтобы спасти семью, юноше предложили стать «внештатным сотрудником органов безопасности». Он согласился, заполнил поддельный документ и получил первое задание — забрать деньги из сейфа на Вербной улице.

В квартире его встретила девушка, которую тоже обманули аферисты. Вместе они пытались вскрыть сейф, но инструмент сломался. Курьер мошенников быстро привёз новый. Похищенную сумму подросток передал посреднику по кодовому слову «Победа».

Затем последовали ещё два задания — в квартирах на Обуховской обороне и Северном проспекте. Во втором случае юноша едва не попался, но сумел сбежать с деньгами. Полиция нашла его по записям с камер наблюдения.

Следователи отмечают, что подросток не осознавал преступный характер своих действий. Он действовал под влиянием манипуляций, а не из корыстных побуждений. Сейчас юноша находится под домашним арестом, следствие продолжает работу по всем эпизодам.

