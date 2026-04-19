Россиян предупредили о мошеннических «чатах соседей» в мессенджерах

Злоумышленники начали использовать поддельные чаты жильцов в мессенджерах для обмана граждан и получения доступа к их аккаунтам. О новой схеме обмана сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Аферисты представляются сотрудниками ЖКХ и предлагают жильцам подписать якобы коллективную петицию. После этого пользователей перенаправляют в «официальный чат-бот» или просят пройти «авторизацию». Далее жертву убеждают отправить шестизначный код, который приходит в SMS. Именно этот шаг позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам.

После этого злоумышленники заявляют о якобы взломе профиля и пытаются выманить деньги под предлогом восстановления доступа. В полиции предупреждают не передавать посторонним коды из сообщений и не переходить по ссылкам из подозрительных чатов. Также гражданам рекомендуют проверять информацию через официальные каналы управляющих организаций и при необходимости лично уточнять данные у соседей.

Ранее сообщалось, что по всей России зафиксирована новая схема интернет-мошенничества, связанная с поддельными письмами от имени крупных перевозчиков. Злоумышленники используют сезон повышенного спроса на билеты в апреле. В этот период граждане активно бронируют поездки, чем и пользуются аферисты, рассылая фальшивые уведомления о покупке или подтверждении мест.