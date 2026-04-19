Мошенники «из ФСБ» завербовали школьницу в Москве угрозами посадить её родителей

В Москве мошенники через 13-летнюю девочку ограбили квартиру её родителей. Старшая сестра пострадавшей Анастасия рассказала сайту MK.ru, что злоумышленники начали обрабатывать школьницу с 9 апреля: позвонили, сказали про посылку, попросили код из СМС, затем сообщили о взломе «Госуслуг» и переключили на «сотрудника ФСБ», который внушил девочке, что её родители в опасности и нельзя им ничего рассказывать.

Ребёнка убедили, что если она не будет слушаться, родителей посадят и лишат прав, а квартиру перевернут вверх дном. Девочка показала по видео квартиру и сейф, а затем, после инструктажа, сказала родителям, что заболела, осталась дома и впустила грабителя. Тот вскрыл сейф болгаркой, украл коробку с золотом и сдал украшения в ломбард. Саму девочку мошенники планировали забрать с собой, но сейф оказался тяжёлым.

Когда родители вернулись из Тюмени, куда уезжали на свадьбу старшей дочери, они сразу поняли, что квартиру обворовали, но следов взлома не было. Девочка сначала молчала, но потом призналась, сейчас с ней работают психологи. Полиция задержала исполнителя — такого же завербованного человека, который признался, что действовал по указанию мошенников.

Организаторы ограбления ещё не найдены. Украденные драгоценности, возможно, удастся вернуть, так как ломбард известен. Анастасия призвала проверять телефоны подростков и объяснять им, что сотрудники правоохранительных органов никогда не решают вопросы по телефону.

Тем временем в России фиксируется рост случаев, когда подростков втягивают в мошеннические схемы с банковскими картами и обналичиванием средств. Один из последних эпизодов произошёл в Сочи, где 15-летнего школьника вовлекли в оформление банковской карты на своё имя.