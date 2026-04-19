«Прожигает миллионы»: IT-специалистку превратили в героиню вирусных роликов с «генералом»

32-летняя IT-специалист из Москвы Эвелина стала жертвой нейросетей — её личные фото использовали для создания фейкового образа «дочери генерала» Сергея Мильчакова, а модерация Instagram* отказалась блокировать ролики, посчитав информацию не ложной. Об этом сообщает Baza.

Москвичка стала жертвой дипфейка, её выдают за дочь генерала Мильчакова.

В рилсах девушку называют Елизаветой — якобы 22-летней избалованной наследницей командующего 51-й армией Сергея Мильчакова, «прожигающей миллионы» на роскошь. Создатели взяли реальное фото Эвелины с отцом (госслужащим, не связанным с Минобороны) и с помощью редактора заменили лицо мужчины на лицо генерала. Сама Эвелина живёт в Москве и зарабатывает самостоятельно.

Увидев первое видео, она попросила подписчиков кидать жалобы, но фейки начали множиться. Девушка с друзьями писала в директ и под вирусными постами — авторы удаляли негатив и не отвечали. Модерация Instagram* отклонила большинство жалоб.

