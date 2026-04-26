Россиян предупредили о новой схеме мошенников: крадут деньги, предлагая активировать самозапрет на кредиты

Мошенники нашли новый способ обмана россиян. Теперь они используют функцию самозапрета на получение кредита. Об этом сообщили ТАСС в МВД России.

Схема работает так. Жертве приходит SMS о том, что неизвестные получили незаконный доступ к её аккаунту на портале «Госуслуги». В сообщении указан номер «техподдержки», который якобы поможет решить проблему.

Человек перезванивает. Аферисты подтверждают взлом и перенаправляют его к «работнику Центробанка». Псевдосотрудник выясняет, какие накопления есть у жертвы, запугивает заявками на многомиллионные кредиты, а затем предлагает под его руководством обновить пароль на «Госуслугах» и активировать самозапрет на получение займов.

Завершающий этап – мошенник убеждает человека временно переместить сбережения на «особые банковские счета». В панике жертва выполняет всё, что говорит аферист, и теряет все деньги.

