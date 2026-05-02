Пенсионер лишился 71 миллиона, поверив в схему аферистов с «заменой домофона»

В Москве 76-летний пенсионер стал жертвой многоступенчатой аферы, начавшейся с приглашения в мессенджере в якобы чат жильцов дома. Там появилось сообщение о замене домофона, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Жертва указала, сколько ключей необходимо, и отправила данные по указанному номеру.

Сразу после этого пришло уведомление с угрозой: якобы всё его имущество будет распродано. Встревоженный пенсионер обратился в МФЦ и запретил операции с недвижимостью. Позже ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Собеседник убедил, что действует группа злоумышленников, и для защиты средств необходимо срочно снять деньги и передать их на «специальный счет». Чтобы усилить доверие, аферисты трижды за месяц подбрасывали в почтовый ящик мобильные телефоны для связи.

Там же оказалось поддельное «постановление» о привлечении мужчины в качестве подозреваемого. Под влиянием злоумышленников он снимал накопления в разных банках, фотографировал купюры и передавал их курьерам, называвшим кодовые слова. Позже по указанию «куратора» продал два автомобиля и также отдал вырученные средства.

Общий ущерб превысил 71 миллион рублей. Сейчас устанавливаются причастные к преступлению, проверка находится на контроле прокуратуры.

Ранее россиян предупредили о новом способе обмана: мошенники научились с помощью нейросетей подделывать голоса родственников и знакомых жертв. Они делают это для пущей убедительности. Life.ru рассказывал, как распознать, что аферисты пытаются выдать себя за близкого.