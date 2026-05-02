Мошенники рассылают россиянам СМС о «возврате» денег с подставной ссылкой

Россияне начали получать СМС от мошенников о якобы причитающемся возврате денег, для этого нужно всего лишь перейти по ссылке. Однако если человек выполняет указанные в сообщении действия, то его личные данные попадают в лапы к аферистам. Об этом рассказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин. Он подчеркнул, что обычно отправителем указывается какая-нибудь служба доставки, управляющая компания, маркетплейс или даже банк.

«Сумма чаще всего выглядит реалистично — не слишком большая, но всё же создаёт ощущение, что отказываться от неё не стоит. Для зачисления денег человеку предлагают «подтвердить данные» или «уточнить реквизиты» по ссылке. Ссылка из такого СМС ведёт на фишинговую страницу, где у пользователя похищают данные карты», — объснил Шейкин.

Помимо этого, аферисты таким образом получат коды для авторизации на ключевых сервисах, а также логины и пароли. По его словам, бдительность человека усыпляется тем, что нет прямых угроз, никто никого не торопит, и всё выглядит правдоподобно. Сенатор подчеркнул, что настоящие компании никогда не будут подобными способами возвращать клиентам остаток средств. Вся информация о перерасчётах всегда доступна только в личном кабинете. Кроме того, никакие «возвраты денег» не делаются ни с того ни с сего, особенно как сюрприз.

Ранее сообщалось, что в России появилась свежая уловка аферистов, нацеленная на москвичей. Злоумышленники начали создавать чаты в мессенджерах от имени Мосэнергосбыта и предлагать в них «перерасчёт» коммунальных платежей.