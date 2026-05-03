3 мая, 08:14

«Секретная миссия»: Мошенники убеждают детей в России сбегать из дома

Аферисты заставляют детей уходить из дома и звонят родителям, требуя выкуп

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Newman Studio

Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не брать трубку от родных, чтобы затем позвонить их родственникам и сообщить, что те якобы в заложниках, потребовав за них выкуп. Об этом РИА «Новости» рассказали в отделении Национального центра помощи «Спас Град».

Аферисты находят жертв в онлайн-играх, предлагают что-то купить, а после оплаты пугают детей, что те перевели деньги запрещённой организации и родителям грозит уголовная ответственность.

Ребёнку внушают, что спасти взрослых может только он, но о «секретной миссии» нельзя никому рассказывать. Затем под разными предлогами убеждают несовершеннолетних покинуть дом, после чего звонят родственникам и требуют выкуп. Детям запрещают отвечать на звонки и вызывают для них такси сами или через посредников.

Лёгкие деньги или свобода: как мошенники обманывают через подработку с отзывами и лайками

В арсенале мошенников появились и более хитрые приёмы: с помощью нейросетей они научились подделывать голоса родных и знакомых жертв, чтобы убедить их в своей правдивости. Life.ru уже рассказывал, как распознать, когда аферисты пытаются выдать себя за вашего близкого.

Владимир Озеров
