Фейковая доставка: Российских релокантов обманывают от имени сервиса доставки из ЕС

Российские релоканты стали жертвами мошенников, действовавших от имени известного сервиса доставки посылок из Европы — PMPaket. Об этом сообщает SHOT.

Мошенники от имени сервиса PMPaket обманывают релокантов. Фото © SHOT

Неизвестные писали соотечественникам, уехавшим за границу, в личные сообщения. Они представлялись сотрудниками компании, предлагали переслать груз и называли расценки. При этом злоумышленники брались обслуживать даже те направления, которыми настоящая фирма не занимается. Например, маршрут Сингапур — Москва.

Цены у аферистов были значительно выше оригинальных. Так, за одну посылку они просили 42 тысячи рублей, тогда как через обычный сервис это стоило бы около 15 тысяч.

Встревоженные релоканты начали делиться подозрительными историями с менеджерами настоящего PMPaket. В компании сообщили, что пока им известно как минимум об одном пострадавшем, однако реальное число пострадавших может быть гораздо больше.

Ранее сообщалось, что в России появилась свежая уловка аферистов, нацеленная на москвичей. Мошенники создают чаты в мессенджерах от имени Мосэнергосбыта. Там они предлагают гражданам «перерасчёт» коммунальных платежей. Таким способом злоумышленники выманивают личные данные.