«Уникальный шанс»: Россиян предупредили о схеме мошенников с перепродажей авиабилетов

Перед отпусками мошенники начали обманывать россиян, предлагая купить с рук субсидированные авиабилеты. Люди перечисляют предоплату — и аферисты исчезают, а полученные данные жертв используют в других схемах. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники специально активизируются перед отпускным сезоном, когда люди активно ищут способы сэкономить. В ход идёт схема с перепродажей якобы субсидированных билетов (часть стоимости которых оплачивает государство). Мошенники давят на срочность и выгоду, создавая ощущение «уникального шанса».

Они находят людей в соцсетях и мессенджерах, которые интересуются перелётами, и предлагают купить билеты «с рук» — якобы из-за того, что у продавца изменились планы. При этом уверяют, что смогут переоформить билет на другого пассажира, хотя на самом деле для субсидированных авиабилетов такая процедура не предусмотрена. Это главная ловушка.

«Для усиления правдоподобности злоумышленники запрашивают персональные данные — в том числе фотографии документов, — а затем требуют предоплату или полную стоимость билета», — подчеркнул парламентарий.

Немкин называет это классикой социальной инженерии: главное здесь — не технический взлом, а психологическое давление и манипуляция. Тема скидок, ограниченных предложений и эксклюзивного доступа заставляет людей принимать поспешные решения и отключать критическое мышление.

Единственный надёжный способ защиты — покупать билеты только через официальные каналы авиакомпаний, не переводить деньги незнакомцам и не делиться личными данными. Любое предложение купить билеты «с рук», особенно по субсидированным программам, где действуют строгие правила оформления, должно сразу восприниматься как потенциально мошенническое.

Ранее сообщалось, что перед 9 Мая мошенники рассылают вредоносные файлы, маскируя их под праздничные открытки с поздравлениями. Такие файлы могут украсть личные данные с телефона или компьютера. Специалисты советуют не открывать вложения от незнакомцев — даже если они выглядят как официальные.