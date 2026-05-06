День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 02:27

Хабаровчанин пытался вскрыть сейф во Владивостоке под влиянием мошенников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Приморском крае полицейские задержали 21-летнего жителя Хабаровска, который под воздействием телефонных мошенников пытался вскрыть сейф в чужой квартире. Во время задержания злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей из охотничьего ружья. Об этом передаёт управление МВД по региону.

Инцидент произошёл на улице Авроровской во Владивостоке. Молодой человек проник в квартиру, где принялся взламывать сейф с драгоценностями и деньгами. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили мужчину с оружием. Тот начал угрожать полицейским и произвёл несколько выстрелов. Правоохранители обезвредили и задержали нападавшего.

Выяснилось, что хабаровчанин прилетел во Владивосток утром того же дня по заданию кураторов. За неделю до этого он поверил лже-сотрудникам спецслужб, которые сообщили, что он якобы перевёл деньги на счёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) и подозревается в терроризме. Мошенники предложили ему сотрудничество для смягчения наказания, перевели деньги на билет и инструменты. Мужчина приобрёл кувалду, болгарку и лом, после чего ему сообщили адрес «главного преступника».

Ключи от квартиры злоумышленнику передала 16-летняя дочь владельцев, также находившаяся под влиянием аферистов. Девушке внушили, что к ним тайно прибудет спецподразделение. Она пыталась не пускать домой мать, но та, услышав шум пилы и увидев чужие ботинки, вызвала полицию. В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В Новосибирске задержали мужчину за поджог кафе в Петербурге по заказу аферистов
В Новосибирске задержали мужчину за поджог кафе в Петербурге по заказу аферистов

Недавно в Подмосковье 14-летняя школьница стала жертвой телефонных мошенников и передала им сейф с крупной суммой денег. Злоумышленники позвонили подростку, представившись сотрудниками сервиса, и сообщили о «взломе личного кабинета». После получения кода из СМС они убедили девочку, что от её имени могут финансироваться запрещённые организации. Под давлением школьница поверила мошенникам и передала неизвестному «специалисту» сейф с деньгами.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Хабаровский край
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar