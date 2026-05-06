Хабаровчанин пытался вскрыть сейф во Владивостоке под влиянием мошенников

В Приморском крае полицейские задержали 21-летнего жителя Хабаровска, который под воздействием телефонных мошенников пытался вскрыть сейф в чужой квартире. Во время задержания злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей из охотничьего ружья. Об этом передаёт управление МВД по региону.

Инцидент произошёл на улице Авроровской во Владивостоке. Молодой человек проник в квартиру, где принялся взламывать сейф с драгоценностями и деньгами. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили мужчину с оружием. Тот начал угрожать полицейским и произвёл несколько выстрелов. Правоохранители обезвредили и задержали нападавшего.

Выяснилось, что хабаровчанин прилетел во Владивосток утром того же дня по заданию кураторов. За неделю до этого он поверил лже-сотрудникам спецслужб, которые сообщили, что он якобы перевёл деньги на счёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) и подозревается в терроризме. Мошенники предложили ему сотрудничество для смягчения наказания, перевели деньги на билет и инструменты. Мужчина приобрёл кувалду, болгарку и лом, после чего ему сообщили адрес «главного преступника».

Ключи от квартиры злоумышленнику передала 16-летняя дочь владельцев, также находившаяся под влиянием аферистов. Девушке внушили, что к ним тайно прибудет спецподразделение. Она пыталась не пускать домой мать, но та, услышав шум пилы и увидев чужие ботинки, вызвала полицию. В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

