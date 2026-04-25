В Новосибирске задержали мужчину за поджог кафе в Петербурге по заказу аферистов

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который поджёг кафе в Санкт-Петербурге по заданию аферистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Новосибирску.

Инцидент произошёл 14 августа 2025 года. В полицию поступило сообщение о пожаре в заведении на Чугунной улице. Прибывшие на место сотрудники обнаружили выгоревшее помещение. Владелец кафе написал заявление о поджоге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выехали в командировку в Новосибирск по месту жительства подозреваемого. 37-летнего мужчину задержали и доставили обратно в Северную столицу.

Следствие установило: сибиряк согласился на поджог ради лёгкого заработка, получив соответствующий заказ от мошенников. После выполнения задания он вернулся домой. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

