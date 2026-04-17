Экс-продюсер федеральных телеканалов арестована за призывы «бомбить Москву»

В Калужской области заключена под стражу бывший продюсер федеральных СМИ. Её обвиняют по статье о публичных призывах к терроризму (205.2 УК РФ).

Причиной стали посты в социальных сетях. Сотрудники регионального УФСБ выявили противоправный контент, после чего возбудили уголовное дело.

Девушка проживает в Москве, но задержали её в Ленинградской области — в гостях у матери. Сейчас фигурантка находится в следственном изоляторе Калуги, сообщает РИА «Новости».

На оперативной видеозаписи обвиняемая созналась в содеянном. «Разместила комментарий в Telegram-канале. А комментарий мой заключался в том, что я призывала бомбить Москву», — пояснила она.

Свои действия журналистка назвала роковой ошибкой и добавила, что признаёт вину. Расследование продолжается.

По данным СМИ, речь идёт о Капитолине Авериной*, работавшей на российском телевидении продюсером.

Ранее сообщалось, что главный редактор телеграм-канала «Сапа» Алина Джикаева стала фигурантом уголовного дела о даче взятки. Следствие предъявило ей обвинение по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 291 УК РФ, предусматривающим ответственность за дачу взятки в крупном размере.

