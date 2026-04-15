Суд России заочно приговорил украинского журналиста Гомона* к 9 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинского журналиста Алексея Гомона* к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Фигуранта признали виновным по двум эпизодам публичных призывов к террористической деятельности, совершённых с использованием Интернета. Помимо срока в колонии общего режима, суд запретил ему заниматься администрированием сайтов на четыре года.

Срок наказания будут исчислять с момента фактического задержания осуждённого на территории России и заключения под стражу. Государственное обвинение запрашивало именно такую меру, с чем военный суд согласился.

Назначенный адвокат Гомона* настаивала на оправдании подзащитного. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляции.

Накануне Life.ru рассказывал, что в Херсонской области 59-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к сбору денег для украинских военных. По данным ведомства, в апреле 2024 года женщина разместила в соцсетях обращение, в котором агитировала перечислять средства ВСУ, что квалифицировали как деятельность, направленную против безопасности РФ.

