15 апреля, 10:46

Суд России заочно приговорил украинского журналиста Гомона* к 9 годам колонии

Алексей Гомон*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexey_gomon*

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинского журналиста Алексея Гомона* к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Фигуранта признали виновным по двум эпизодам публичных призывов к террористической деятельности, совершённых с использованием Интернета. Помимо срока в колонии общего режима, суд запретил ему заниматься администрированием сайтов на четыре года.

Срок наказания будут исчислять с момента фактического задержания осуждённого на территории России и заключения под стражу. Государственное обвинение запрашивало именно такую меру, с чем военный суд согласился.

Назначенный адвокат Гомона* настаивала на оправдании подзащитного. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляции.

Накануне Life.ru рассказывал, что в Херсонской области 59-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к сбору денег для украинских военных. По данным ведомства, в апреле 2024 года женщина разместила в соцсетях обращение, в котором агитировала перечислять средства ВСУ, что квалифицировали как деятельность, направленную против безопасности РФ.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
