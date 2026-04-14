Херсонка призвала сдавать деньги для ВСУ и теперь предстанет перед судом

В Херсонской области перед судом предстанет 59-летняя местная жительница, обвиняемая в призывах к сбору денег для украинских военных. Об этом сообщили в региональном управлении Следственный комитет России.

«Она разместила сообщение с публичным призывом к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, в апреле 2024 года женщина опубликовала в соцсетях обращение, в котором призывала собирать средства для украинских военных. Эти действия были квалифицированы по статье о публичных призывах против безопасности государства.

Следователи провели необходимые экспертизы, которые подтвердили выводы о причастности обвиняемой. В итоге была собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Кузбассе задержали 17-летнего подростка по подозрению в финансировании террористической организации. Как сообщили силовики, молодой человек перечислял деньги террористической организации* с помощью функции «звёздочек» в мессенджере. Это платные реакции Telegram.

