Обвинение в даче взятки на сумму более ₽250 тысяч предъявлено главреду «Сапы»

Главный редактор телеграм-канала «Сапа» Алина Джикаева стала обвиняемой по уголовному делу о даче взятки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

Ей инкриминируется преступление, предусмотренное пунктами «а» и «б» части 4 статьи 291 УК РФ. В ходе следственных действий Джикаева свою причастность к совершению преступления отрицала. Главред обвиняется в даче взятки сумму более 250 тысяч рублей.

Вместе с тем обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки предъявлено оперативному дежурному полиции. Обвиняемый дал признательные показания.

В ходе проведения обысков по их местам жительства и работы на территории Владикавказа и Махачкалы обнаружены и изъяты документы.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении Алины Джикаевой и сотрудника полиции из Махачкалы. По версии следствия, с 2020 по 2025 год редактор получала от оперативного дежурного сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. Эти данные содержали персональную информацию граждан.