Задержаны главред телеграм-канала «Сапа» и полицейский из Махачкалы, который за деньги сливал информацию

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного редактора телеграм-канала «Сапа» Алины Джикаевой и сотрудника полиции из Махачкалы. Об этом сообщили в СК России.

По версии следствия, с 2020 по 2025 год редактор получала от оперативного дежурного сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. Эти данные содержали персональную информацию граждан.

Как утверждается, за передачу сведений полицейский получил более 250 тысяч рублей. Действия фигурантов квалифицированы по статьям о превышении полномочий и даче и получении взятки. В рамках расследования прошли обыски, изъяты документы и электронные носители. Подозреваемых планируют доставить в Москву для следственных действий.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что в московский офис «Новой газеты» пришли сотрудники правоохранительных органов. Обыски на Потаповском связаны с уголовным делом о нелегальном использовании персональных данных для создания компрометирующих материалов. Адвокатов не пустили в здание. Вскоре стало известно о задержании исполнительного редактора Олега Ролдугина.