Журналиста «Новой газеты» Ролдугина задержали по делу о персональных данных

Исполнительный редактор «Новой газеты» Олег Ролдугин задержан в Москве по делу о незаконном использовании персональных данных. Сейчас он находится на допросе, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Олег Ролдугин фигурирует в уголовном деле, он задержан и находится на допросе», — сказал собеседник агентства, добавив, что у журналиста прошли обыски.

Напомним, что в московский офис «Новой газеты» пришли сотрудники правоохранительных органов. В здании на Потаповском переулке начались следственные действия, адвокатов внутрь не допускали. Обыски проводятся в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных — речь идёт о публикациях материалов негативного содержания о гражданах России с использованием их личной информации.