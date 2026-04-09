«Новая газета» сообщила об обысках в редакции в Москве

Редакция «Новой газеты» сообщила, что в её московский офис пришли силовики. Как сообщается в Telegram-канале издания, в здании начались следственные действия, а адвокатов внутрь якобы не пускают.

В телеграм-канале газеты заявили, что не знают причину визита. Там уточнили, что в офисе на Потаповском в этот момент находилась часть сотрудников.

Адвокат Калой Ахильгов сообщил, что выехал в редакцию. По его словам, обыск проводит СК Москвы.

Он также предположил, что речь, скорее всего, может идти об уголовном деле, связанном с публикациями. Официальных комментариев от следственных органов на этот момент не было.