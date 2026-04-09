«Главу Белого дома уже пересидели»: Трамп погряз в проблемах в Иране, Европе и США

Европейские страны в обозримом будущем не собираются уступать под давлением со стороны президента США Дональда Трампа, поскольку реальные рычаги воздействия американского лидера на партнёров по НАТО сильно ограничены. Верховный суд уже отменил ряд его прежних указов, заявил в интервью NEWS.ru политолог Малек Дудаков.

По его мнению, угрожать Европе тарифами попросту бессмысленно, обе стороны могут лишь пытаться переиграть друг друга в дипломатических манёврах. Вашингтон уговаривает Брюссель первым направить свои корабли в Ормузский пролив, однако европейцы всячески уклоняются от этой идеи, настаивая, что обеспечение безопасности на Ближнем Востоке — задача США.

«Сейчас подстраиваться под давление Трампа, я думаю, европейские союзники по НАТО не видят смысла. Тем более что в странах Европы уверены: главу Белого дома уже пересидели. До выборов в конгресс полгода, а на них, судя по всему, уверенно побеждают демократы», — отметил американист.

Напомним, в Сенате США требуют ограничить военные полномочия Трампа. Как заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, в США должны предотвратить возможное обострение конфликта с Ираном, ограничив действия президента.