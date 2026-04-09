Очередной обмен телами погибших военнослужащих ВС РФ и ВСУ вновь проводился с многократным перевесом «в пользу» Незалежной, хотя руководство киевского режима и командование ВСУ уверяют, что украинские войска вели активные и успешные наступательные действия в течение всего марта. На нестыковку обратил внимание военный корреспондент Александр Коц, заметивший, что если бы заявления Киева были бы правдой, то количество возвращённых на Родину тел российских бойцов в этот раз должно было быть выше.

«Очередной обмен телами — 1000 на 41. Украинской стороне снова передана тысяча тел «захистников». В Россию возвращается 41 наш погибший герой. И вот ведь какая штука. Раньше такая пропорция объяснялась тем, что мы наступаем. А значит собираем и свои, и вражеские тела», — написал он.

Однако, как отметил Коц, Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский весь март докладывали о наступательных действиях на Днепропетровщине. По последним заявлениям Киева, украинские силы якобы «освободили» 480 квадратных километров.

«А соотношение всё то же. Может, кто-то врёт?» — задаётся вопросом военкор.

