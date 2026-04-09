Стала известна причина обысков в «Новой газете»

В Москве в редакции «Новой газеты» проходят обыски в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России РИА «Новости».

По данным ведомства, следственные действия связаны с публикацией материалов негативного содержания о россиянах с использованием личной информации. Как уточнили в правоохранительных органах, мероприятия проводятся, в том числе в редакции «Новой газеты».

Уголовное дело возбуждено 10 марта по статье 272.1 УК РФ. Речь идёт о незаконном сборе, передаче и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные.

Следствие установило, что в 2025–2026 годах на частных ресурсах осуществлялись поисковые запросы для получения сведений о гражданах. В дальнейшем эти данные использовались при размещении материалов в телеграм-каналах. В МВД также сообщили, что уже выявлены лица, обращавшиеся к незаконным источникам информации. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Напомним, редакция «Новой газеты» сообщила о визите силовиков в московский офис, где начались следственные действия. По данным издания, в помещение якобы не пускали адвокатов, при этом внутри находилась часть сотрудников. Адвокат Калой Ахильгов заявил, что выехал на место, уточнив, что обыск проводит Следственный комитет Москвы.